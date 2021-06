Châteaufort Domaine d'Ors Châteaufort, Yvelines Visite commentée de l’espace naturel protégé du domaine d’Ors Domaine d’Ors Châteaufort Catégories d’évènement: Châteaufort

Yvelines

Visite commentée de l’espace naturel protégé du domaine d’Ors Domaine d’Ors, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Châteaufort. Visite commentée de l’espace naturel protégé du domaine d’Ors

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine d’Ors

Au cours de cette visite d’une heure et demi, l’animatrice de la réserve vous fera découvrir l’histoire et les enjeux derrière la création d’un espace naturel protégé. L’occasion de découvrir la richesse de la biodiversité de l’ancien domaine d’Ors !

Sur réservation

Avec l’ADVMC, venez découvrir l’ancien domaine du château devenu un espace naturel protégé. Domaine d’Ors 69 Rue d’Ors 78117 Châteaufort Châteaufort Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châteaufort, Yvelines Autres Lieu Domaine d'Ors Adresse 69 Rue d'Ors 78117 Châteaufort Ville Châteaufort lieuville Domaine d'Ors Châteaufort