Visite commentée de l’Espace muséal de la Fédération Française de BasketBall Espace muséal de la fédération française de Basketball, 18 septembre 2021, Paris.

Visite commentée de l’Espace muséal de la Fédération Française de BasketBall

le samedi 18 septembre à Espace muséal de la fédération française de Basketball

**Les membres du Musée du Basket, de la Commission Patrimoine de la FFBB et du Club des Internationaux de basket vous proposent, tout au long de la journée, des visites commentés de l’Espace muséal, inauguré en 2011. Chaque visite dure entre 30 minutes et une heure. Les visites commenceront aux heures pleines (10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h). L’inscription est recommandée.** Les visiteurs pourront visiter la galerie du basket et le Centre de recherche et de documentation Yvan Mainini. La galerie propose des pièces remarquables provenant des collections du Musée et la scénographie met en scène l’histoire du basket et les spécificités de son développement en France. Des maillots de grandes équipes, des équipements de toutes époques, les médailles glanées par les équipes de France (aux Jeux olympiques, en Coupe du Monde et en Championnat d’Europe) une maquette de la plus ancienne salle de basket-ball au Monde, des affiches, etc. Au Centre de recherche, habituellement réservé aux chercheurs, aux étudiants et aux journalistes, les ouvrages de la bibliothèque du Musée du Basket et les archives historiques de la FFBB sont consultables. Une sélection d’ouvrages et de documents seront mis à disposition du public. Tout au long de la journée, les visiteurs pourront échanger avec les membres de la Commission Patrimoine & Légendes de la FFBB et du Club des Internationaux qui ont tous porté le maillot de l’équipe de France de basket-ball.

Inscription recommandée

L’Espace muséal FFBB ouvre ses portes au public. Les membres du Musée du Basket, de la Commission Patrimoine FFBB et du Club des Internationaux de basket vous font découvrir les lieux.

Espace muséal de la fédération française de Basketball 117 rue du Château-des-Rentiers 75013 Paris Paris Paris 13e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T14:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00