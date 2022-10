Visite commentée de l’entreprise JFA Sarre-Union Sarre-Union Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sarre-Union

Visite commentée de l’entreprise JFA Sarre-Union, 25 octobre 2022, Sarre-Union. Visite commentée de l’entreprise JFA

Z. I. Metzweiher Sarre-Union Bas-Rhin Office de tourisme de l’Alsace Bossue

2022-10-25 – 2022-10-25 Sarre-Union

Bas-Rhin Sarre-Union EUR Si JFA a été fondée en 2008, l’histoire de l’entreprise remonte aux années 50, quand les exploitants et responsables locaux cherchaient des débouchés pour les pommes issues des vergers. Ils fondèrent « Les Vergers d’Alsace » dont l’objectif principal était de transformer les pommes en jus. La société s’est rapidement développée et s’est particulièrement illustrée à travers ses innovations : le jus en coupelles alu pour les compagnies aériennes, le jus en briks carton, la brik 2 litres, la brik 33cl « Dreamcap » et la bouteille en PET sont quelques uns des paris qui ont été remportés.

Visite guidée de l’entreprise JFA, réservation obligatoire, places limitées.

Acteur majeur sur le marché des boissons rafraîchissantes sans alcool en FRANCE, en l’espace de 2 heures le site des JUS DE FRUITS D’ALSACE à SARRE-UNION vous dévoile en toute transparence ses secrets de fabrication des jus, infusions, nectars, smoothies et boissons aux fruits lors de 2 rendez-vous cet été. Vidéo, visite et dégustation figurent au programme ! +33 3 88 00 38 40 Sarre-Union

dernière mise à jour : 2022-10-11 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sarre-Union Autres Lieu Sarre-Union Adresse Z. I. Metzweiher Sarre-Union Bas-Rhin Office de tourisme de l'Alsace Bossue Ville Sarre-Union lieuville Sarre-Union Departement Bas-Rhin

Visite commentée de l’entreprise JFA Sarre-Union 2022-10-25 was last modified: by Visite commentée de l’entreprise JFA Sarre-Union Sarre-Union 25 octobre 2022 Bas-Rhin Sarre-Union Z. I. Metzweiher Sarre-Union Bas-Rhin Office de tourisme de l'Alsace Bossue

Sarre-Union Bas-Rhin