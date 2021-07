Eyragues Eglise Bouches-du-Rhône, Eyragues Visite commentée de l’église St-Maxime Eglise Eyragues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Témoignage et Patrimoine vous propose une visite commentée de l’église St-Maxime d’Eyragues. Cette église romane (XII° siècle), remaniée à plusieurs reprises, est inscrite à l’inventaire des monuments historiques. RDV devant l’église à 21h00.

Visite gratuite. Port du masque obligatoire.

