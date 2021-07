Laives Église Saint-Thibault de Laives Laives, Saône-et-Loire Visite commentée de l’église Saint-Thibault de Laives Église Saint-Thibault de Laives Laives Catégories d’évènement: Laives

Saône-et-Loire

C’est un bel exemple des églises bâties au début du XIXème siècle. Durant ce période, Laives connut une époque de grands travaux. Préoccupé par les difficultés éprouvées par les prêtres et les paroissiens pour se rendre aux offices sur le mont Saint-Martin, le conseil municipal décida en 1827 la construction d’une nouvelle église au centre du bourg. La vente des bois de la commune permit le financement de ce projet. En 1829, ce fut la pose de la première pierre bénie et scellée par le Curé Nicolas Viollot. La suite des travaux ne fut pas sans histoire, malfaçons, qualité des matériaux, sécurité des ouvriers furent mis en cause par des lettres adressées à la préfecture. La construction fut achevée en 1832. On descendit de la vieille église du mont, les cloches, le maître autel et une partie du mobilier religieux.

