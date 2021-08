Pélissanne Pélissanne Bouches-du-Rhône, Pélissanne Visite commentée de l’Eglise Saint Maurice à Pélissanne Pélissanne Pélissanne Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Pélissanne

Visite commentée de l’Eglise Saint Maurice à Pélissanne Pélissanne, 23 août 2021, Pélissanne. Visite commentée de l’Eglise Saint Maurice à Pélissanne 2021-08-23 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-23 12:00:00 12:00:00

Pélissanne Bouches-du-Rhône Pélissanne Infos pratiques:

visite organisée le 3e samedi de chaque mois

Gratuit

Place limitées, sur réservation à l’Office de Tourisme du Massif des Costes :

04 90 55 15 55 – accueil@massifdescostes.com

Horaire : 10h – durée environ 2h



Accessible à tous Découvrez le temps d’une visite l’histoire de l’église de Pélissanne et les œuvres qui la composent. +33 4 90 55 15 55 Infos pratiques:

visite organisée le 3e samedi de chaque mois

Gratuit

Place limitées, sur réservation à l’Office de Tourisme du Massif des Costes :

04 90 55 15 55 – accueil@massifdescostes.com

Horaire : 10h – durée environ 2h



Accessible à tous dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Pélissanne Autres Lieu Pélissanne Adresse Ville Pélissanne lieuville 43.63131#5.15024