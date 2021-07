Conflans-Sainte-Honorine Église Saint-Maclou Conflans-Sainte-Honorine, Yvelines Visite commentée de l’église Saint-Maclou Église Saint-Maclou Conflans-Sainte-Honorine Catégories d’évènement: Conflans-Sainte-Honorine

L’Eglise Saint-Maclou a retrouvé son orgue, rouvert son chœur et restauré ses stalles. Trois bonnes raisons de redécouvrir l’Église lors d’une visite guidée par Conflans à travers les âges, suivie d’un petit concert (uniquement le dimanche 14h et 16h30) proposé par l’organiste Monsieur Dhénin.

Visite libre – Respect des gestes barrières et des consignes sanitaires

Découverte de l’église construite entre les XIIe et XIXe siècles et concert d’orgue le dimanche Église Saint-Maclou 8 place de l’église 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine Yvelines

