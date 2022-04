Visite commentée de l’église Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas Catégories d’évènement: Manche

Saint-Jean-le-Thomas Manche L’archéologie du bâti : l’architecture religieuse.

Avec Claude RAYON, historien. Une église porte sur ses murs la trace des 4 générations de bâtisseurs et des époques qui l’ont vue se transformer au fil des siècles. Grâce à l’archéologie du bâti, nous appréhenderons la riche et complexe évolution du sanctuaire de Saint-Jean-le-Thomas, de l’an Mil au XIXe siècle. Inscription dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie ou sur le site de réservation en ligne : https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ L’archéologie du bâti : l’architecture religieuse.

