Auriac-du-Périgord Église Saint-Étienne et bourg d'Auriac-du-Périgord Auriac-du-Périgord, Dordogne Visite commentée de l’église Sain-Etienne et du bourg d’Auriac-du-Périgorg Église Saint-Étienne et bourg d’Auriac-du-Périgord Auriac-du-Périgord Catégories d’évènement: Auriac-du-Périgord

Dordogne

Visite commentée de l’église Sain-Etienne et du bourg d’Auriac-du-Périgorg Église Saint-Étienne et bourg d’Auriac-du-Périgord, 18 septembre 2021, Auriac-du-Périgord. Visite commentée de l’église Sain-Etienne et du bourg d’Auriac-du-Périgorg

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Étienne et bourg d’Auriac-du-Périgord

### Une vraie richesse patrimoniale à votre portée. Venez découvrir une église fortifiée située dans un village au riche patrimoine historique et architectural. L’église Saint-Etienne, en l’honneur du premier martyr chétien, possède des fondations vraisemblalement du VIe siècle. L’église a plusieurs fois été remaniée, en particulier au Moyen-Âge. Le bourg d’Auriac-du-Périogord, quant à lui, mélange les architectures anciennes et plus récentes, à l’instar des styles hétéroclites de ses maisons. Le parcours passera également par le lavoir, le porche pigeonnier, les ponts “brétous”, les moulins, les platanes bicentenaires sur la place, le terrain de croquet…….

Gratuit. Vente de fascicules explicatifs sur place.

Une vraie richesse patrimoniale à votre portée. Venez découvrir une église fortifiée située dans un village au riche patrimoine historique et architectural. Église Saint-Étienne et bourg d’Auriac-du-Périgord Bourg, 24290 Auriac-du-Périgord Auriac-du-Périgord Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Auriac-du-Périgord, Dordogne Autres Lieu Église Saint-Étienne et bourg d'Auriac-du-Périgord Adresse Bourg, 24290 Auriac-du-Périgord Ville Auriac-du-Périgord lieuville Église Saint-Étienne et bourg d'Auriac-du-Périgord Auriac-du-Périgord