Visite commentée de l’église paroissiale de Porri

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village de Porri

La construction de l’église de Porri a débuté en 1646 et l’église acquiert le titre de paroisse et est placée sous le vocable de la Santissima Annunziata (Annonciation) en 1680, elle est donc terminée. Notre village a gardé saint Nicolas comme patron, vocable de l’ancienne église médiévale située en contrebas de Porri, comme en témoignent le tableau et la statue qui le représentent dans l’église. Remanié au milieu du XVIIIe siècle, l’édifice de style baroque fait aussi l’objet d’une importante campagne de restauration dans la seconde moitié du XIXe siècle, puis de travaux d’entretien successifs. L’ensemble architectural est complété par un campanile. À l’intérieur, la voûte montre un décor peint du XIXe siècle et les murs sont ornés de peintures réalisées en 1931 par le peintre A. Gillio. L’église possède quelques œuvres picturales du XVIIIe siècle : tableaux représentant la Vierge des Sept Douleurs, une donation du Rosaire et une Annonciation, et une Conversation sacrée et un saint Nicolas datés de la seconde moitié du XIXe siècle. Des études récentes de son mobilier liturgique ont réservé de belles surprises aux chercheurs. Elles vous seront révélées au cours de la visite ! _**Informations complémentaires :**_ Dans le strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur à la date de la manifestation. Événement susceptible d’être annulé en cas de conditions météorologiques défavorables. Numéro de contact : 06 10 44 32 09.

L’église de Porri vous révèle ses secrets !

