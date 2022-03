Visite commentée de l’église Notre-Dame restaurée Le Mêle-sur-Sarthe Le Mêle-sur-Sarthe Catégories d’évènement: LE MELE SUR SARTHE

Orne

Visite commentée de l'église Notre-Dame restaurée Le Mêle-sur-Sarthe, 21 mai 2022, Le Mêle-sur-Sarthe.

2022-05-21 – 2022-05-21

Le Mêle-sur-Sarthe Orne Le Mêle-sur-Sarthe A partir d'une bande sonore enregistrée, historique de la création de l'église en 1849 et commentaires supplémentaires si nécessaires.

Remise d'une notice à chaque visiteur.

Remise d’une notice à chaque visiteur. A partir d’une bande sonore enregistrée, historique de la création de l’église en 1849 et commentaires supplémentaires si nécessaires.

jpcadon@wanadoo.fr +33 6 77 76 63 26

Remise d’une notice à chaque visiteur. Le Mêle-sur-Sarthe

