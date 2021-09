Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-Lorette (9°) Église Notre-Dame-de-Lorette, 18 septembre 2021, Paris.

Depuis 2016, deux chapelles de l’église Notre-Dame-de-Lorette ont été restaurées : la chapelle des Baptêmes puis la chapelle des litanies de la Vierge. Les décors des deux chapelles ont respectivement été élaborés par Adolphe Roger et Victor Orsel en employant la technique de la peinture à la cire. Avant la campagne de restauration, les peintures étaient fortement altérées par une ancienne infiltration d’eau. Grâce à cette intervention, le décor a été dépoussiéré et nettoyé. Les parties les plus endommagées ont été consolidées, refixées et retouchées lorsqu’elles présentaient des lacunes. Au cours de la visite, vous assisterez à une présentation du travail minutieux effectué par les restaurateurs. Cette visite sera assurée par une conservatrice du département de la Conservation des oeuvres d’art religieuses et civiles de la Ville de Paris. LES PLACES ÉTANT LIMITÉES, MERCI DE VOUS DÉSINSCRIRE SI VOUS NE POUVEZ FINALEMENT PAS ASSURER VOTRE PRÉSENCE À L’ÉVÉNEMENT. PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Paris ouvre les portes de ses chantiers en cours. Venez découvrir les chapelles restaurées de l’église Notre-Dame-de-Lorette.

Église Notre-Dame-de-Lorette 18 bis rue de Châteaudun 75009 Paris Paris Paris 9e Arrondissement Paris



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T14:45:00 2021-09-18T15:30:00