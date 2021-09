Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône, Lambesc Visite commentée de l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption – Journées du Patrimoine Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Visite commentée de l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption – Journées du Patrimoine Lambesc, 18 septembre 2021, Lambesc. Visite commentée de l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption – Journées du Patrimoine 2021-09-18 10:30:00 10:30:00 – 2021-09-18 11:30:00 11:30:00 Place des Poilus Eglise Notre-Dame de l’Assomption

Lambesc Bouches-du-Rhône Commencés en 2018, les travaux de restauration sont considérés comme ceux du siècle par les experts en charge du projet. En compagnie du Maire de Lambesc et du Président des Amis du Vieux Lambesc, il vous sera présenté l’état d’avancement des restaurations du patrimoine de la Ville et une visite de l’église. Visite de l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption en cours de restauration. +33 4 42 17 00 62 Commencés en 2018, les travaux de restauration sont considérés comme ceux du siècle par les experts en charge du projet. En compagnie du Maire de Lambesc et du Président des Amis du Vieux Lambesc, il vous sera présenté l’état d’avancement des restaurations du patrimoine de la Ville et une visite de l’église. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

