Longny les Villages Longny les Villages Longny les Villages, Orne Visite commentée de l’église Notre Dame de la Salette Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Orne

Visite commentée de l’église Notre Dame de la Salette Longny les Villages, 19 septembre 2021, Longny les Villages. Visite commentée de l’église Notre Dame de la Salette 2021-09-19 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 17:00:00 église de Malétable MALETABLE

Longny les Villages Orne Un phare pour éclairer le Perche. Découverte de l’histoire de la construction de l’église Notre-Dame de la Salette, par l’abbé Migorel. Proposé par L’association Rev’neuve la Salette. Les dons serviront à la restauration de l’église.

Soutenez la restauration de l’église de Malétable par un don: www.fondation-patrimoine.org/…/eglise-notre-dame-de-la-sale…

Port du masque obligatoire ! La tour ne se visite que sur RDV privés moyennant une libre participation obligatoire et hors ouverture visites guidées. Un phare pour éclairer le Perche. Découverte de l’histoire de la construction de l’église Notre-Dame de la Salette, par l’abbé Migorel. Proposé par L’association Rev’neuve la Salette. Les dons serviront à la restauration de l’église.

Soutenez la… +33 6 84 31 40 48 https://www.lasalette-maletable.com/ Un phare pour éclairer le Perche. Découverte de l’histoire de la construction de l’église Notre-Dame de la Salette, par l’abbé Migorel. Proposé par L’association Rev’neuve la Salette. Les dons serviront à la restauration de l’église.

Soutenez la restauration de l’église de Malétable par un don: www.fondation-patrimoine.org/…/eglise-notre-dame-de-la-sale…

Port du masque obligatoire ! La tour ne se visite que sur RDV privés moyennant une libre participation obligatoire et hors ouverture visites guidées. dernière mise à jour : 2021-03-06 par

Détails Catégories d’évènement: Longny les Villages, Orne Autres Lieu Longny les Villages Adresse église de Malétable MALETABLE Ville Longny les Villages lieuville 48.5649#0.69783