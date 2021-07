Visite commentée de l’église Notre-Dame de Bon-Secours à Bois-Colombes et de son orgue Église Notre-Dame de Bon-Secours, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bois-Colombes.

En juillet 1870, une chapelle, annexe de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul de Colombes, est construite dans le quartier du Bois de Colombes. Plus d’un an après l’indépendance de la ville, en 1897, la chapelle devient église paroissiale. La façade et le clocher, la majorité des vitraux et l’orgue sont les témoins historiques de la première église agrandie et rénovée entre 1925 et 1928. Après une rénovation intérieure de la bâtisse en 2012, l’orgue, instrument de style néo-classique construit par le facteur Béasse en 1904, sera, à partir de 2022, restauré et enrichi musicalement. Une découverte du plus ancien bâtiment public de Bois-Colombes et de son orgue est proposée durant les Journées européennes du patrimoine. Elle pourra être complétée par une visite commentée de l’exposition « Une nouvelle vie pour l’orgue de l’église Notre-Dame de Bon-Secours » présentée à l’hôtel de ville.

