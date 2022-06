Visite commentée de l’Eglise et du coeur de bourg Saint-Pierre-Langers Saint-Pierre-Langers Catégories d’évènement: Manche

Manche Saint-Pierre-Langers Visite de l’église Saint-Pierre, du XIIe et XVIIIe, et du cœur de bourg de Saint Pierre Langers Visite de l’église Saint-Pierre, du XIIe et XVIIIe, et du cœur de bourg de Saint Pierre Langers jean.hervet0969@orange.fr +33 7 85 28 35 83 Visite de l’église Saint-Pierre, du XIIe et XVIIIe, et du cœur de bourg de Saint Pierre Langers Saint-Pierre-Langers

