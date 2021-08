Montluçon Église Saint-Pierre Allier, Montluçon Visite commentée de l’église Église Saint-Pierre Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Visite commentée de l’église Église Saint-Pierre, 18 septembre 2021, Montluçon. Visite commentée de l’église

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Pierre

Édifice roman du début du XIIe siècle avec quelques remaniements aux XVes et XVIIes siècles. Cette église présente un riche mobilier, notamment une vierge classée parmi les monuments historiques. Édifice construit au XIIe siècle, l’église présente un riche mobilier dont une vierge classée au titre des monuments historiques. Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Église Saint-Pierre Adresse Place Saint-Pierre, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Montluçon lieuville Église Saint-Pierre Montluçon