du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Notre-Dame Découverte d’un monument fondé au XIIe siècle et reconstruit au XVe siècle, abritant de nombreuses œuvres d’art notamment le polyptyque de la « vie de la Vierge » (fin XVe siècle). Église Notre-Dame Place Notre-Dame, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon Allier

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

