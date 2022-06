Visite commentée de l’église de Seuil Seuil Seuil Catégorie d’évènement: Seuil

Visite commentée de l’église de Seuil Seuil, 13 août 2022, Seuil. Visite commentée de l’église de Seuil

Seuil

2022-08-13 – 2022-08-14 Seuil Ardennes Seuil Notre-Dame de Seuil est une église d’art déco de 1926le mobilier date du XVII- XIXe sièclestrès beau vitrail commémoratif de la Grande Guerre de René Crevel autres vitraux de Charles Marcq eglisedeseuil@gmail.com +33 6 18 50 06 62 Seuil

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégorie d’évènement: Seuil Other Lieu Seuil Adresse Ville Seuil lieuville Seuil

Seuil Seuil https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seuil/

Visite commentée de l’église de Seuil Seuil 2022-08-13 was last modified: by Visite commentée de l’église de Seuil Seuil Seuil 13 août 2022

Seuil