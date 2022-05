Visite Commentée de l’église de Saint-Pair-sur-Mer

Visite Commentée de l’église de Saint-Pair-sur-Mer, 19 août 2022, . Visite Commentée de l’église de Saint-Pair-sur-Mer

2022-08-19 – 2022-08-19 De 10h30 à 12h30 – venez découvrir l’histoire de l’église de Saint-Pair-sur-Mer ainsi que la beauté du mobilier et des statues.

Gratuit. De 10h30 à 12h30 – venez découvrir l’histoire de l’église de Saint-Pair-sur-Mer ainsi que la beauté du mobilier et des statues.

Gratuit. De 10h30 à 12h30 – venez découvrir l’histoire de l’église de Saint-Pair-sur-Mer ainsi que la beauté du mobilier et des statues.

Gratuit. dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville