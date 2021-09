Ferrières-Saint-Mary Saint Mary le Cros Cantal, Ferrières-Saint-Mary Visite commentée de l’église de Saint-Mary-le-Cros Saint Mary le Cros Ferrières-Saint-Mary Catégories d’évènement: Cantal

Ferrières-Saint-Mary

Visite commentée de l’église de Saint-Mary-le-Cros Saint Mary le Cros, 18 septembre 2021, Ferrières-Saint-Mary. Visite commentée de l’église de Saint-Mary-le-Cros

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Saint Mary le Cros Mesures sanitaires : masque et gestes barrières obligatoires, pas de pass sanitaire

Visite commentée de l’une des plus anciennes églises du Cantal et découverte de ses reliques classées Monuments Historiques. Saint Mary le Cros Saint Mary le Cros Ferrières-Saint-Mary Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Ferrières-Saint-Mary Autres Lieu Saint Mary le Cros Adresse Saint Mary le Cros Ville Ferrières-Saint-Mary lieuville Saint Mary le Cros Ferrières-Saint-Mary