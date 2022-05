Visite commentée de l’église de la Paix Frœschwiller Frœschwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dans le cadre du Printemps des cimetières, un événement national exclusivement dédié à la mise en valeur du patrimoine funéraire et commémoratif, assistez à cette visite commentée par Nadège Gasc et François Guéringer (Patrimoine CeA). Le plus grand monument du champ de bataille est incontestablement l'église de la Paix à Froeschwiller. Construite après le conflit 1870/71 grâce notamment à une donation de l'Empereur Guillaume Ier, elle témoigne de l'importance de la bataille du 6 août 1870 pour l'histoire de l'Allemagne.

