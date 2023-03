Visite commentée de l’église de Gemeaux Église de Gemeaux Gemeaux Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-dOr Jean Voisin, membre de l’association ARPEGE, vous propose, tous les mardis des mois de juillet et d’août, une visite commentée de l’église de Gemeaux, à partir de 14 h 30. Gratuit – Sur réservation à l’Office de Tourisme. Visite possible toute l’année pour les groupes, sur réservation uniquement.

Infos et réservations au 03 80 95 24 03

