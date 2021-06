Visite commentée de l’écomusée du lin Amfreville-les-Champs, 1 septembre 2021-1 septembre 2021, Amfreville-les-Champs.

Visite commentée de l’écomusée du lin 2021-09-01 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-01 15:00:00 15:00:00

Amfreville-les-Champs Seine-Maritime Amfreville-les-Champs

La Ferme Au Fil des Saisons vous propose une visite commentée d’une heure de l’écomusée du lin et du teillage familial. Venez découvrir une pièce entière dédiée à l’évolution du machinisme agricole. Antoine et Brigitte vous emmèneront dans les champs de lin (selon la météo) et vous feront découvrir cette plante d’hier et d’aujourd’hui avec ses multiples utilisations (textile, alimentaire,industriel). Dégustation de cidre à l’issue de la visite. Sur place, tartinerie, sentiers de randonnée, vente de produits fermiers, balade en ânes.

La Ferme Au Fil des Saisons vous propose une visite commentée d’une heure de l’écomusée du lin et du teillage familial. Venez découvrir une pièce entière dédiée à l’évolution du machinisme agricole. Antoine et Brigitte vous emmèneront dans les…

+33 6 18 17 23 39 http://www.lafermeaufildessaisons.fr/

La Ferme Au Fil des Saisons vous propose une visite commentée d’une heure de l’écomusée du lin et du teillage familial. Venez découvrir une pièce entière dédiée à l’évolution du machinisme agricole. Antoine et Brigitte vous emmèneront dans les…

La Ferme Au Fil des Saisons vous propose une visite commentée d’une heure de l’écomusée du lin et du teillage familial. Venez découvrir une pièce entière dédiée à l’évolution du machinisme agricole. Antoine et Brigitte vous emmèneront dans les champs de lin (selon la météo) et vous feront découvrir cette plante d’hier et d’aujourd’hui avec ses multiples utilisations (textile, alimentaire,industriel). Dégustation de cidre à l’issue de la visite. Sur place, tartinerie, sentiers de randonnée, vente de produits fermiers, balade en ânes.