Visite commentée de l’écomuseé du lin

Visite commentée de l’écomuseé du lin, 3 août 2022, . Visite commentée de l’écomuseé du lin

2022-08-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-03 15:00:00 15:00:00 La Ferme Au Fil des Saisons vous propose une visite commentée d’une heure de l’écomusée du lin et du teillage familial. Venez découvrir une pièce entière dédiée à l’évolution du machinisme agricole. Antoine et Brigitte vous emmèneront dans les… dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville