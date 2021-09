Paris Atelier de restauration et de conservation des photographies de la Ville de Paris Paris Visite commentée de l’atelier photo la Ville de Paris Atelier de restauration et de conservation des photographies de la Ville de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’Atelier de restauration et de conservation des photographies de la Ville de Paris vous ouvre ses portes pour une visite exceptionnelle. Plongez dans les coulisses de l’atelier, dont la mission est d’assurer directement ou de superviser la conservation et la restauration du patrimoine photographique municipal composé de plus de 13 millions de photographies. Environ 2 000 photographies sont ainsi restaurées annuellement à l’ARCP, pour des projets d’exposition, d’entretien courant des collections ou de numérisation. Pendant la visite, vous découvrirez l’atelier du service, laboratoire central dans lequel les photographies sont envoyées pour recevoir des traitements curatifs ou des interventions de restauration. L’équipe de professionnels encadrant la visite vous présentera également le travail de conservation préventive sur des fonds photographiques et les différents métiers du patrimoine présents au sein de l’ARCP (restaurateur, technicien en conservation préventive, photographe, régisseur et documentaliste). Cette visite sera commentée par Agnès Gall-Ortlik, chef de l’ARCP. LES PLACES ÉTANT LIMITÉES, MERCI DE VOUS DÉSINSCRIRE SI VOUS NE POUVEZ FINALEMENT PAS ASSURER VOTRE PRÉSENCE À L’ÉVÉNEMENT. PASSE SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE L’Atelier de restauration et de conservation des photographies de la Ville de Paris vous ouvre ses portes pour une visite exceptionnelle, avec une présentation des savoirs-faire de l’atelier. Atelier de restauration et de conservation des photographies de la Ville de Paris 5 rue de Fourcy 75004 Paris Paris Paris

