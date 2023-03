Visite commentée de l’asinerie du Vauroux Le Vauroux Le Vauroux Catégories d’Évènement: Le Vauroux

Oise Le Vauroux 8 Rencontrez André et ses ânes, anêsses et ânons pour une visite atypique. Des ânes, il en a beaucoup ! Cet élevage, l’un des plus grands de France, ouvre ses portes le temps d’une après-midi. Profitez d’un moment en famille au contact des équidés et découvrez le petit musée rempli de voitures hippomobiles. De quoi valoriser et changer l’image que l’on se fait de cet animal … têtu ! Durée de la visite : 1h30 à 2h.

Réservation obligatoire au 03 44 82 62 74 8€ / pers + de 11 ans

6€/enfant de 6 à 11 ans

Gratuit jusqu’à 5 ans

Montant à régler en amont ou le jour J. Le Vauroux

