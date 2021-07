Monteneuf Site des Menhirs de Monteneuf Monteneuf, Morbihan Visite commentée de l’archéosite des Menhirs de Monteneuf Site des Menhirs de Monteneuf Monteneuf Catégories d’évènement: Monteneuf

Morbihan

le dimanche 19 septembre à 14:30

Ce site mégalithique a été édifié il y 6500 ans. Aujourd’hui 42 pierres se tiennent encore dressées mais plus de 500 se dissimulent autour. Le site a été découvert récemment avec des fouilles effectuées dans les années 90. Depuis quelques années, de nouvelles recherches archéologiques nous permettent d’étendre nos connaissances. Accompagné d’un médiateur, venez découvrir l’histoire des Menhirs de Monteneuf. Site des Menhirs de Monteneuf Archéosite de Brocéliande – Site des Menhirs de Monteneuf, 56380, Monteneuf Monteneuf Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:00:00

