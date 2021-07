Montluel Apothicairerie Ain, Montluel Visite commentée de l’Apothicairerie Apothicairerie Montluel Catégories d’évènement: Ain

Montluel

Visite commentée de l’Apothicairerie Apothicairerie, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Montluel. Visite commentée de l’Apothicairerie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Apothicairerie Entrée libre

Située dans l’ancien hospice de la ville, vous découvrirez ses boiseries de 350 ans d’âge, remarquablement adaptées au lieu ainsi que du mobilier et des objets classés « Monuments historiques ». Apothicairerie Place Souchon, 01120 Montluel, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Montluel Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Montluel Étiquettes évènement : Autres Lieu Apothicairerie Adresse Place Souchon, 01120 Montluel, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Montluel lieuville Apothicairerie Montluel