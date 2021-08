Annemasse Gare d'Annemasse Annemasse, Haute-Savoie Visite commentée “De l’ancienne Gare Braillard à la Maison de la Mobilité” Gare d’Annemasse Annemasse Catégories d’évènement: Annemasse

Gare d’Annemasse, le samedi 18 septembre à 10:00

Visite commentée sur le rôle de l’ancienne gare Braillard dans l’urbanisation de la ville, et son évolution vers l’actuelle Maison de la Mobilité et du Tourisme (visite à l’intérieur des vestiges de l’ancienne gare).

Places limitées, sur inscription. Rendez-vous devant la Maison de la Mobilité – Office du Tourisme.

Une histoire passionnante que vous dévoilera Guy Desgranchamps, architecte du Patrimoine. Gare d’Annemasse Place de la Gare 74100 Annemasse Annemasse Haute-Savoie

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00

