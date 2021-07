Visite commentée de l’Ambassade de l’Etat du Qatar en France Ambassade de l’État du Qatar, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris.

Visite commentée de l’Ambassade de l’Etat du Qatar en France

le samedi 18 septembre à Ambassade de l’État du Qatar

L’Ambassade de l’État du Qatar en France ouvre ses portes au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Venez découvrir les salons historiques de l’Hôtel Landolfo-Carcano qui abrite depuis 2007 le siège de l’ambassade de l’État du Qatar auprès de la République française. La visite du monument se termine par une exposition des maquettes des 8 stades de la coupe du monde de la FIFA Qatar 2022. Situé sur la place de l’Étoile en face de l’Arc de Triomphe, dessiné par les architectes Jacques Ignace Hittorff et Charles Rohault de Fleury et achevé en 1867, l’hôtel est classé en 1976 au titre des monuments historiques. Construit à l’époque du Second Empire pour Anne-Marie Adèle Caussin, dite « Madame de Cassin », l’hôtel porte le nom du Marquis Landolfo Carcano que Madame de Cassin épousa en 1889. Le bâtiment reflète l’éclectisme architectural et la richesse décorative de l’époque. Mesures de sécurité : – Visite sur inscription obligatoire à partir du 2 septembre 2021 via le lien suivant : [[https://www.weezevent.com/visite-guidee-de-l-ambassade-de-l-etat-du-qatar-en-france](https://www.weezevent.com/visite-guidee-de-l-ambassade-de-l-etat-du-qatar-en-france)](https://www.weezevent.com/visite-guidee-de-l-ambassade-de-l-etat-du-qatar-en-france) – Contrôle des sacs à l’entrée, seuls les petits sacs sont autorisés. Merci de noter qu’il n’y a pas de vestiaires ; les casques de moto, les valises et bagages ne sont donc pas admis. – Du gel hydro-alcoolique est mis à la disposition du public. Pas d’accès aux sanitaires. – Le port du masque est obligatoire pour les visiteurs à partir de 11 ans. Les visiteurs doivent apporter leur propre masque (non fourni par l’ambassade). – Respect de la distanciation physique et des gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires. – Si vous présentez des symptômes cliniques (température, toux, etc.) pouvant évoquer une infection liée à la covid-19, il est nécessaire de ne pas participer à l’événement. – Le site n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

Inscription obligatoire

Visite de l’Hôtel Landolfo-Carcano qui abrite depuis 2007 le siège de l’ambassade de l’État du Qatar en France et exposition des maquettes des 8 stades de la coupe du monde de la FIFA Qatar 2022.

Ambassade de l’État du Qatar 1 rue de Tilsitt 75008 Paris Paris Paris 8e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00