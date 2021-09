Maurs Abbatiale Saint-Cesaire Cantal, Maurs Visite commentée de l’Abbatiale Saint Césaire de Maurs Abbatiale Saint-Cesaire Maurs Catégories d’évènement: Cantal

L’abbatiale Saint-Césaire, vaisseau gothique du XIVe siècle, d’une rare ampleur, qui fut l’église d’une abbaye de Bénédictins (fondée par des moines venus de l’abbaye de Saint-Géraud à Aurillac et supprimée vers 1780). À découvrir lors de ces visites commentées : le buste reliquaire de Saint-Césaire, chef d’œuvre d’orfèvrerie du XIIe siècle, un des joyaux de l’art roman, ainsi qu’un ensemble unique en Auvergne de très belles statues de bois et stalles sculptées (XVe XVIe siècle). Découvrez l’Abbatiale Saint-Césaire et ses trésors. Abbatiale Saint-Cesaire Place des Cloîtres, MAURS Maurs Cantal

