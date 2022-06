Visite commentée de l’Abbatiale bénédictine Altorf, 27 juillet 2022, Altorf.

Visite commentée de l’Abbatiale bénédictine Altorf

2022-07-27 – 2022-07-27

Altorf 67120

EUR Le guide de l’Office de Tourisme vous racontera la vie des moines bénédictins qui vivaient selon la règle de Saint-Benoit dont la devise est Ora et Labora (prie et travaille).

L’église Saint-Cyriaque rayonne par son ensemble harmonieux d’un édifice principal de style roman et d’un choeur de style baroque autrichien. Dans le caveau que le guide détaillera, la maquette de l’Abbatiale qui, à l’origine, occupait une surface de 5 ha présente quelques objets liturgiques relatifs à l’histoire des bénédictins.

Pendant 8 siècles, les moines vécurent dans ces murs et dans le cloître. Une belle frise raconte leur histoire et celle de la chrétienté.

Il vous fera également découvrir le Pomarium (jardin cimetière), l’herbularius (jardin des plantes médicinales) et l’Hortus (jardin potager). La visite se termine, par l’extérieur, avec le moulin.

Les jardins du cloître sont actuellement un lieu de détente et de découverte, mais ils restent les témoins de la vie des moines bénédictins qui y vécurent du 10e au 18e siècle.

Découverte gratuite de l’Abbatiale bénédictine et de ses jardins monastiques au crépuscule

Altorf

