Visite commentée au départ de l'Office de Tourisme

Venez découvrir les richesses de notre ville : église romane, église Notre Dame, Trésorama (exposition d’objets liturgiques et religieux), Mairie (salle de mariages, tableaux de peintures..) Visite commentée au départ de l’Office de Tourisme

