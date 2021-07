Lormes Lormes Lormes, Nièvre Visite Commentée de la ville de Lormes Lormes Lormes Catégories d’évènement: Lormes

Lormes Nièvre Lormes 5 EUR Visite commentée de la ville de Lormes !

Lormes est une petite ville du Morvan qu’il faut prendre le temps de découvrir à pied !

Parcourir ses chemins et ruelles, hors du circuit « habituel » emprunté par les voitures.

Ouvrir l’œil sur des détails d’architecture ou naturels… C’est pourquoi, nous vous proposons des balades accompagnées, le jeudi, en été, à 18h au départ de l’Office de Tourisme ( 5, Rte d’Avallon). tourisme@ccmorvan.fr +33 3 86 22 82 74 Visite commentée de la ville de Lormes !

Ouvrir l'œil sur des détails d'architecture ou naturels… C'est pourquoi, nous vous proposons des balades accompagnées, le jeudi, en été, à 18h au départ de l'Office de Tourisme ( 5, Rte d'Avallon).

