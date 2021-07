Château-Chinon (Ville) Château-Chinon (Ville) Château-Chinon (Ville), Nièvre Visite commentée de la ville de Château-Chinon Château-Chinon (Ville) Château-Chinon (Ville) Catégories d’évènement: Château-Chinon (Ville)

Nièvre

Visite commentée de la ville de Château-Chinon Château-Chinon (Ville), 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Château-Chinon (Ville). Visite commentée de la ville de Château-Chinon 2021-07-08 – 2021-07-08

Château-Chinon (Ville) Nièvre EUR 5 Visite commentée de la ville de Château-Chinon. Découvrez les petites anecdotes historiques sur la capitale du Morvan ! Balades accompagnées, les jeudis du 8 juillet au 12 août. Départ du Calvaire à 10h. Tarif 5€. +33 3 86 85 06 58 Visite commentée de la ville de Château-Chinon. Découvrez les petites anecdotes historiques sur la capitale du Morvan ! Balades accompagnées, les jeudis du 8 juillet au 12 août. Départ du Calvaire à 10h. Tarif 5€. dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Château-Chinon (Ville), Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Château-Chinon (Ville) Adresse Ville Château-Chinon (Ville)