Visite commentée de la ville de Casteljaloux Casteljaloux, Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne

Visite commentée de la ville de Casteljaloux 2021-07-15 Maison du Roy 20 place du Roy

Casteljaloux Lot-et-Garonne Visite commentée de la ville. Dons à l’appréciation.

Rendez-vous devant le porche de la Maison du Roy (Office de Tourisme).

Attention, nombre de participants limité. Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Les bénévoles se réservent le droit d’annuler en cas d’impondérables. +33 5 53 93 00 00 Visite commentée de la ville. Dons à l’appréciation.

+33 5 53 93 00 00

