Visite commentée de la Villa antique

2022-07-04 10:00:00 – 2022-07-04 11:30:00 EUR 3 3 Véritable palais antique ! Palais campagnard du IVe siècle. 3 années de conservation et de valorisation ont permis de préserver le site et d'en relever les exacts contours. Aujourd'hui, cette demeure antique de 3 000 m² se révèle dans son environnement grâce à une lecture contemporaine. Sur réservation. Rendez-vous sur site.

