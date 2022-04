Visite commentée de la Tourbière de Clarens Clarens Clarens Catégories d’évènement: Clarens

Hautes-Pyrénées

Visite commentée de la Tourbière de Clarens Clarens, 9 juillet 2022, Clarens. Visite commentée de la Tourbière de Clarens Tourbière de Clarens CLARENS Clarens

2022-07-09 – 2022-07-09 Tourbière de Clarens CLARENS

Clarens Hautes-Pyrénées Clarens La Tourbière, un milieu particulier et riche de découvertes

La Maison de la Nature et de l’Environnement et la CCPL propose, une “balade à la découverte de la biodiversité” vous comprendrez pourquoi ce site Natura 2000 mérite notre attention et sa préservation. Renseignements au 06 33 90 46 71 +33 5 62 33 61 66 Tourbière de Clarens CLARENS Clarens

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Clarens, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Clarens Adresse Tourbière de Clarens CLARENS Ville Clarens lieuville Tourbière de Clarens CLARENS Clarens Departement Hautes-Pyrénées

Clarens Clarens Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clarens/

Visite commentée de la Tourbière de Clarens Clarens 2022-07-09 was last modified: by Visite commentée de la Tourbière de Clarens Clarens Clarens 9 juillet 2022 Clarens Hautes-Pyrénées

Clarens Hautes-Pyrénées