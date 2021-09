Clarens Clarens Clarens, Hautes-Pyrénées Visite commentée de la Tourbière de Clarens Clarens Clarens Catégories d’évènement: Clarens

Visite commentée de la Tourbière de Clarens 2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-18 17:00:00

La Tourbière, un milieu particulier et riche de découvertes

La Maison de la Nature et de l’Environnement et la CCPL propose, sur réservation, une “balade à la découverte de la biodiversité” vous comprendrez pourquoi ce site Natura 2000 mérite notre attention. Inscription obligatoire en appelant le 05.62.33.61.66 (places limitées) +33 5 62 33 61 66 dernière mise à jour : 2021-08-31 par

