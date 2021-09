Antibes centre culturel israelite Alpes-Maritimes, Antibes Visite commentée de la Synagogue et du Mikvé ( bain rituel) centre culturel israelite Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Visite commentée de la Synagogue et du Mikvé ( bain rituel)

centre culturel israelite, le dimanche 19 septembre à 14:00

Venez échanger sur la vie juive, les rituels, les fêtes avec nos guides. Ils répondront à toutes vos questions

Entrée Libre

. centre culturel israelite 9 chemin des Sables 06600 ANTIBES Antibes Juan-les-Pins Alpes-Maritimes

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

centre culturel israelite Adresse 9 chemin des Sables 06600 ANTIBES Ville Antibes