Visite commentée de la synagogue de Benfeld Benfeld Benfeld Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Benfeld

Visite commentée de la synagogue de Benfeld Benfeld, 8 juin 2022, Benfeld. Visite commentée de la synagogue de Benfeld Benfeld

2022-06-08 – 2022-06-08

Benfeld Bas-Rhin Benfeld 0 EUR Découverte de la Synagogue de Benfeld , inaugurée en mai 1846. Notre synagogue a traversé les épisodes de guerre sans dégâts. Sa décoration et sa résonnance acoustique (à découvrir lors de votre passage) sont remarquables. Un bijou du patrimoine juif alsacien. Découverte de la Synagogue de Benfeld , inaugurée en mai 1846. Notre synagogue a traversé les épisodes de guerre sans dégâts. Sa décoration et sa résonnance acoustique (à découvrir lors de votre passage) sont remarquables. Un bijou du patrimoine juif alsacien. +33 3 88 74 04 02 Découverte de la Synagogue de Benfeld , inaugurée en mai 1846. Notre synagogue a traversé les épisodes de guerre sans dégâts. Sa décoration et sa résonnance acoustique (à découvrir lors de votre passage) sont remarquables. Un bijou du patrimoine juif alsacien. Benfeld

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Benfeld Autres Lieu Benfeld Adresse Ville Benfeld lieuville Benfeld Departement Bas-Rhin

Benfeld Benfeld Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benfeld/

Visite commentée de la synagogue de Benfeld Benfeld 2022-06-08 was last modified: by Visite commentée de la synagogue de Benfeld Benfeld Benfeld 8 juin 2022 Bas-Rhin Benfeld

Benfeld Bas-Rhin