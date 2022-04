Visite commentée de La Serre Luynes Luynes Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Luynes Indre-et-Loire

Venez découvrir le fonctionnement insolite de La Serre, la station d'épuration de Luynes, qui permet de traiter les eaux usées de la commune grâce à une technologie hybride dans laquelle cohabitent des micro-organismes en suspension dans l'eau… et sur les racines des plantes qu'elle héberge.

mairie@luynes.fr +33 2 47 55 35 55

