Visite commentée de la section Préhistoire, 22 avril 2023, Niederbronn-les-Bains . Visite commentée de la section Préhistoire 44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110

2023-04-22 – 2023-04-22 Niederbronn-les-Bains

67110 EUR Visite de la section Préhistoire du musée pour comprendre les modes de vie de nos ancêtres et comment ils composaient avec leur environnement il y a 7000 ans. Les restes de groupes humains qui nous ont précédé ici ou ailleurs, nous renseignent sur leur façon de vivre et les capacités qu’ils avaient à résoudre des problèmes techniques. Grâce à l’archéologie, ils peuvent encore, à travers les siècles, nous transmettre leur expérience pour qu’elle éclaire et enrichisse la nôtre. Visite de la section préhistorique de la maison de l’archéologie. Inscription obligatoire. +33 3 88 80 36 37 Niederbronn-les-Bains

