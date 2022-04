Visite commentée de la section gallo-romaine et des thermes antiques Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Catégories d’évènement: 67110

Niederbronn-les-Bains

Visite commentée de la section gallo-romaine et des thermes antiques Niederbronn-les-Bains, 22 avril 2022, Niederbronn-les-Bains. Visite commentée de la section gallo-romaine et des thermes antiques Niederbronn-les-Bains

2022-04-22 – 2022-04-22

Niederbronn-les-Bains 67110 Niederbronn-les-Bains EUR Visite de la section gallo-romaine du musée avec comme point fort la découverte du thermalisme dans l’Antiquité à Niederbronn-les-Bains. Des fouilles archéologiques ont établi l’existence d’une cité romaine entre le Ier siècle et le IVe siècle de notre ère, des traces de cette époque sont encore visibles au cœur de la ville actuelle. Visite guidée de la section gallo-romaine de la maison de l’archéologie puis des thermes antiques. Inscription obligatoire. +33 3 88 80 36 37 Visite de la section gallo-romaine du musée avec comme point fort la découverte du thermalisme dans l’Antiquité à Niederbronn-les-Bains. Des fouilles archéologiques ont établi l’existence d’une cité romaine entre le Ier siècle et le IVe siècle de notre ère, des traces de cette époque sont encore visibles au cœur de la ville actuelle. Niederbronn-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: 67110, Niederbronn-les-Bains Autres Lieu Niederbronn-les-Bains Adresse Ville Niederbronn-les-Bains lieuville Niederbronn-les-Bains Departement 67110

Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains 67110 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niederbronn-les-bains/

Visite commentée de la section gallo-romaine et des thermes antiques Niederbronn-les-Bains 2022-04-22 was last modified: by Visite commentée de la section gallo-romaine et des thermes antiques Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains 22 avril 2022 67110 Niederbronn-les-Bains

Niederbronn-les-Bains 67110