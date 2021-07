Paris Fondation La Ruche-Seydoux Paris Visite commentée de La Ruche-Cité d’artistes Fondation La Ruche-Seydoux Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Visite commentée par les Artistes de La Ruche, cité d’Artistes. La Ruche est une cité d’artistes de Montparnasse, construite en 1903 par le sculpteur Alfred Boucher à partir de matériaux et d’éléments de l’Exposition universelle de 1900 et notamment du pavillon des Vins de Bordeaux conçu par Gustave Eiffel. Découverte des oeuvres d’Alfred Boucher dans les jardins de la Fondation La Ruche-Seydoux et Exposition hommage à André Barelier.

Visite gratuite, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

