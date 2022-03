Visite commentée de la Roseraie de Morailles Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil Catégorie d’évènement: Pithiviers-le-vieil

Visite commentée de la Roseraie de Morailles Roseraie de Morailles, 15 juin 2022, Pithiviers-le-vieil. Visite commentée de la Roseraie de Morailles

du mercredi 15 juin au samedi 10 septembre à Roseraie de Morailles

Ce site d’un patrimoine botanique d’exception continue d’offrir le reflet d’une biodiversité rare, 700 rosiers et autant de vivaces sont à découvrir. Splendide et parfumée en saison, cette roseraie est l’œuvre du créateur et spécialiste des roses anciennes André Eve. Lors de cette visite, le guide vous racontera l’histoire de ce très célèbre obtenteur. Il a créé cette roseraie dans les années 90 après le succès de son jardin personnel au cœur de Pithiviers. C’est à Morailles qu’il a développé des variétés de roses qui ont fait son succès international. Réservation de la visite obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais. Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur.

Voir https://www.grandpithiverais.fr/

Visite commentée de la Roseraie de Morailles Roseraie de Morailles Pithiviers-le-Vieil, Pithiviers-le-vieil Pithiviers-le-vieil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-15T14:30:00 2022-06-15T16:00:00;2022-07-13T14:30:00 2022-07-13T16:00:00;2022-09-10T14:30:00 2022-09-10T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Pithiviers-le-vieil Autres Lieu Roseraie de Morailles Adresse Pithiviers-le-Vieil, Pithiviers-le-vieil Ville Pithiviers-le-vieil lieuville Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil

Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers-le-vieil/

Visite commentée de la Roseraie de Morailles Roseraie de Morailles 2022-06-15 was last modified: by Visite commentée de la Roseraie de Morailles Roseraie de Morailles Roseraie de Morailles 15 juin 2022 Pithiviers-le-vieil Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil

Pithiviers-le-vieil