Visite commentée de la roseraie de Gérenton: un jardin de roses face aux défis du changement climatique Roseraie de Gérenton Bédoin Catégories d’évènement: Bédoin

Vaucluse

Visite commentée de la roseraie de Gérenton: un jardin de roses face aux défis du changement climatique Roseraie de Gérenton, 4 juin 2022, Bédoin. Visite commentée de la roseraie de Gérenton: un jardin de roses face aux défis du changement climatique

le samedi 4 juin à Roseraie de Gérenton

La roseraie de Gérenton est un jardin de roses anciennes et un jardin méditerranéen. Lors d’une visite commentée, la jardinière du lieu montrera les choix qui ont été faits au moment de la création du jardin pour l’adapter aux conditions climatiques de plus en plus chaudes et sèches. Gestion de l’arrosage, choix des variétés, paillage…

tarif d’entrée du jardin : 5 euros, gratuit pour les moins de 18 ans, limité à 30 places

Par la visite commentée de la roseraie de Gérenton nous découvrirons comment adapter nos jardins aux défis du changement climatique. Roseraie de Gérenton 2884 route de Flassan 84410 Bédoin Bédoin Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T11:30:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bédoin, Vaucluse Autres Lieu Roseraie de Gérenton Adresse 2884 route de Flassan 84410 Bédoin Ville Bédoin lieuville Roseraie de Gérenton Bédoin Departement Vaucluse

Roseraie de Gérenton Bédoin Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bedoin/

Visite commentée de la roseraie de Gérenton: un jardin de roses face aux défis du changement climatique Roseraie de Gérenton 2022-06-04 was last modified: by Visite commentée de la roseraie de Gérenton: un jardin de roses face aux défis du changement climatique Roseraie de Gérenton Roseraie de Gérenton 4 juin 2022 Bédoin Roseraie de Gérenton Bédoin

Bédoin Vaucluse