Le Mans Site SNCF de Pontlieue Le Mans, Sarthe Visite commentée de la rocade ferroviaire mancelle Site SNCF de Pontlieue Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Visite commentée de la rocade ferroviaire mancelle Site SNCF de Pontlieue, 18 septembre 2021, Le Mans. Visite commentée de la rocade ferroviaire mancelle

le samedi 18 septembre à Site SNCF de Pontlieue

Anciens ateliers, triage, voies de service : les coulisses de la production des trains à travers les âges n’auront plus de secret pour vous !

Départ de la visite guidée toutes les heures. Inscription obligatoire. Maximum 100 personnes à bord par visite.

Profitez d’une visite commentée à bord d’un train spécial qui vous emmènera au cœur du patrimoine ferroviaire manceau. Site SNCF de Pontlieue 58 avenue Jean JAURES 72100 Le MANS Le Mans L’Éventail Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Site SNCF de Pontlieue Adresse 58 avenue Jean JAURES 72100 Le MANS Ville Le Mans lieuville Site SNCF de Pontlieue Le Mans