Visite commentée de la Promenade des Glacis Les promenades des Glacis et de la Tour Carrée Besançon

Doubs

Visite commentée de la Promenade des Glacis

Les promenades des Glacis et de la Tour Carrée

le dimanche 5 juin à 10:00

Aménagée par Brice Michel dans la deuxième partie du XIXème siècle, cette promenade se pare de nombreux massifs floraux, de parterres de roses et de différentes essences d’arbres. Elle offre un des plus beaux panoramas sur la citadelle de Vauban et sur la vieille ville. Elle accueille le lieu de mémoire dédié aux combattants morts pour la France où trônent de nombreuses statues dont celle d’Ousmane Saw, de Georges Oudot et de Maurice Boutterin.

Inscription conseillée

Avenue du Maréchal Foch, Avenue de la Paix 25000 Besançon, Bourgogne-Franche-Comté

